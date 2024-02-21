Парламент предварительно разрешил тратить маткапитал на офтальмолога и стоматолога

Законодательное собрание Петербурга 21 февраля в первом чтении поддержало законопроект, позволяющий направлять средства из регионального маткапитала на оплату услуг офтальмолога и стоматолога, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подобная норма уже действует в Ленинградской области.

Депутат Андрей Алескеров поинтересовался, не позволит ли такая мера "обналичивать" средства маткапитала, поскольку стоимость на услуги в каждой отдельной стоматологии отличаются. Этим, считает парламентарий, могут воспользоваться недобросовестные родители. Депутат Денис Четырбок считает, что все расходы из маткапитала по-прежнему придется подтверждать документально.

- Сложно злоупотребить собственными зубами, - ответил Четырбок.

Член фракции КПРФ Александр Рассудов считает, что авторы инициативы неправильно расставили приоритеты, поскольку, по его мнению, важнее было бы позволить тратить маткапитал, например, на лечение онкологии.

Парламент за прошедший год трижды расширял перечень трат, на которые можно направить средства маткапитала. В последний раз депутаты позволили тратить региональный маткапитал на образование родителей. Напомним, сегодня размер материнского капитала в Петербурге составляет 203,8 тысячи рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру