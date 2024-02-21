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Муниципал 11:25

Смольный займется образованием муниципалов

фото ЗакС политика Смольный займется образованием муниципалов

Законодательное собрание Петербурга 21 февраля в первом чтении приняло законопроект, который позволит правительству города участвовать в организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроект внес губернатор. 

Предполагается, что муниципалы будут определять количество своих служащих, которых хотят отправить на обучение, и направлять заявку об этом в профильное ведомство. Такую норму планируют закрепить в городском законе об организации местного самоуправления. Обучение будет проходить в Корпоративном университете Администрации Санкт-Петербурга, в центре развития компетенций государственных и муниципальных служащих. 

Депутат Всеволод Беликов, также являющийся председателем Совета муниципальных образований Петербурга, заявил, что представители местного самоуправления "единодушно и горячо" поддерживают инициативу.  

Ранее парламент лишил муниципалов права убираться на детских и спортивных площадках внутри дворов. Теперь эти полномочия закреплены только за районными администрациями. 

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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