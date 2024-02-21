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Новости 12:37

В Петербурге проведут проверку из-за жалоб на нарушение прав блокадницы

фото ЗакС политика В Петербурге проведут проверку из-за жалоб на нарушение прав блокадницы

Главное следственное управление СК по Петербургу проведет проверку по факту сообщений о нарушении прав жительницы блокадного Ленинграда, рассказали 21 февраля в ведомстве. Распоряжение об этом отдал глава Следкома Александр Бастрыкин.

По данным информационного центра СК, внимание Бастрыкина привлекли сообщения в соцсетях о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны, имеющей II группу инвалидности. "С 2021 года пенсионерке не предоставляются положенные ей технические средства реабилитации: уличная трость и коленный бандаж", — описали проблему в ведомстве.

По требованию Бастрыкина и. о. руководителя ГСУ Олег Бобков должен будет доложить о результатах проведенной проверки и оказать петербурженке необходимую помощь. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Также в среду стало известно о том, что Бастрыкин заинтересовался сообщениями о травмировании ребенка в батутном центре в Колпино.

Фото: пресс-служба СК


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