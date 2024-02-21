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Новости 12:46

В Петербурге будут судить главу ТСЖ по делу об обрушении потолка в доме-памятнике

фото ЗакС политика В Петербурге будут судить главу ТСЖ по делу об обрушении потолка в доме-памятнике

Петербургская прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Оно было возбуждено в связи с обрушением чердачных перекрытий и потолка в доме № 1 по Почтамтской улице, которое случилось в январе прошлого года.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд, перед которым предстанет исполнительный директор ТСЖ "На Исаакиевской". Он возглавлял правление ТСЖ более 16 лет и был ответственен за состояние дома, признанного региональным памятником.

Установлено, что за три месяца перед происшествием обвиняемый подписал акт осмотра дома, согласившись с отсутствием технических проблем.

Первоначально Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК). Год назад сообщалось, что жильцы неоднократно жаловались на мешки со строительным мусором, которые складировались на чердаке.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)


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