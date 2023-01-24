В историческом доме на Почтамтской улице обрушился потолок

Накануне вечером в старинном доходном доме Китнера на углу Исаакиевской площади и Почтамтской улицы обвалился потолок. Инцидентом уже занялась прокуратура, подключившая к своей проверке чиновников из администрации Адмиралтейского района, КГИОП и районного жилищного агентства.

Как сообщает медиапроект "Mash на Мойке", хозяин пострадавшей квартиры, бизнесмен Дмитрий Зарецкий винит в случившемся управляющую компанию. По его словам, коммунальщики годами не могли внять просьбам жильцов и убрать с чердака мешки со строительным мусором.

Включенный в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия дом Китнера на Почтамтской, 1 приобрел свой нынешний облик в 1840-х годах.

UPD 18:05 По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК)

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)