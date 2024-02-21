Лидер петербургского "Яблока" Шишлов выразил соболезнования в связи со смертью Навального*

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов выразил соболезнования в связи со смертью политика Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На эту тему Шишлов высказался 21 февраля после заседания парламента, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Еще одно событие, о котором не могу не сказать сегодня — это смерть Алексея Навального. Фракция "Яблоко" выражает соболезнования в связи со смертью Навального. <...> "Яблоко" выступает за то, чтобы немедленно были прекращены преследования инакомыслящих. За то, чтобы все, кто лишен свободы по политическим причинам, были освобождены. В первую очередь те, чьим жизням угрожает нахождение в несвободе, те, чье здоровье и жизнь находятся в опасности, - сказал Шишлов.

Также "яблочник" высказался о необходимости реформ в правоохранительной, судебной и пенитенциарной системах.

Напомним, о смерти Навального стало известно 16 февраля. В крупных городах России полиция массово задерживала людей, которые несли цветы к памятникам жертвам политических репрессий.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Константин Леньков