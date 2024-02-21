Рабочая группа по СВО предложила освободить добровольцев от срочной службы

Участвующие в специальной военной операции добровольцы должны быть освобождены от прохождения службы в армии по призыву, передал предложение рабочей группы по СВО ее глава Андрей Турчак. Подобная рекомендация содержится в представленном президенту докладе, сообщил он в своем Telegram-канале.

В своем докладе члены рабочей группы представили ряд предложений. Речь идет, в частности, о гарантиях детям-инвалидам погибших участников СВО на одновременное получение пенсий по инвалидности и по утрате кормильца, об обнулении НДС для производителей беспилотников, о снижении страховых взносов для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и о ряде иных советов.

"Освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО", — звучит одна из высказанных рекомендаций.

Также рабочая группа предложила отказаться от утилизации конфискованного огнестрельного оружия. Вместо этого его нужно передавать участникам СВО, полагают они.

Ранее в Петербурге учредили специальный знак для участников спецоперации.

Фото: Минобороны России