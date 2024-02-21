Сайт Госдумы заработает на арабском языке

Сайт Государственной думы получит свою версию на арабском языке, сообщил 21 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, это послужит большей открытости органа для пользователей из других стран.

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной думы", — транслирует заявление спикера пресс-служба парламента.

Сейчас сайт доступен, помимо русского, на английском, испанском и китайском языках. Последняя версия появилась в конце 2023 года.

Появление испаноязычной версии сайта Володин объяснил выстраиванием отношений со странами Латинской Америки. Говоря о китайской версии, он назвал КНР "стратегическим партнером". "И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов — страны Востока, Северной Африки", — добавил спикер.

Фото: ЗАКС.Ру