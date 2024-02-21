Содержавшемуся в СИЗО петербуржцу дали условный срок за проукраинские граффити

В Петербурге вынесли приговор Олегу Пронину, который минувшей осенью оставил на двух зданиях на Охте проукраинские надписи, содержавшие критику военной спецоперации. Красногвардейский районный суд, рассмотрев дело в особом режиме, назначил Пронину три года условного срока, передает объединенная пресс-служба городских судов. Свою вину он целиком признал.

После более четырех месяцев, проведенных под следствием в предварительном заключении, мужчину освободили в зале суда. Его признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК). Ущерб от этого преступления, нанесенный коммунальщикам, оценили в 21 тысячу рублей.

Кроме того, в приговор вошло незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК), найденного у фигуранта при обыске.

Фото: ЗАКС.Ру