Госдума поддержала увеличение платы за сверхурочную работу

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении платы за сверхурочную работу, передает 21 февраля пресс-служба нижней палаты парламента. Соответствующая инициатива исходит от российского правительства.

Проект предусматривает внесение изменений в действующий Трудовой кодекс. Сейчас плата за первые два часа сверхурочного труда должна превышать обычную не менее чем в полтора раза. Дальнейшая переработка подлежит оплате, в два раза превышающей установленную договором.

Кабмин предлагает заложить в оплату сверхурочных также компенсационные и стимулирующие выплаты. В первые два часа работы их должны будут начислять не менее чем в полуторном размере, затем — не менее чем в двойном.

"Оплата сверхурочной работы должна обеспечивать повышенную оплату труда работника по сравнению с оплатой аналогичной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени, адекватную компенсацию увеличенных трудозатрат, понесенных работником", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также в среду спикер Думы Вячеслав Володин анонсировал появление арабоязычной версии сайта парламента. Сейчас ресурс доступен на русском, английском, испанском и китайском языках.

Фото: ЗАКС.Ру