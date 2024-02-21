Беглов вручил первые памятные знаки госпитализированным участникам СВО

Петербургский губернатор Александр Беглов в преддверии Дня защитника Отечества приехал в Госпиталь для ветеранов войн, где встретился с проходящими лечение и реабилитацию участниками военной спецоперации на Украине.

Как и было обещано ранее на неделе, восстанавливающиеся после боевых действий военнослужащие первыми получили почетные знаки участников СВО, учрежденные 19 февраля.

"Этот знак – символ того, что в любой ситуации вы, ваши родные и близкие, всегда можете рассчитывать на помощь города", - приводит речь Беглова сайт Смольного.

Глава города напомнил, что госпиталь был переоборудован по настоянию действующего президента. Он также рассказал об усилиях чиновников, в том числе помогающих трудоустроиться демобилизованным на крупных городских предприятиях.

фото: gov.spb.ru