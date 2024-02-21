Количество рейсов из Пулково в Узбекистан может увеличиться летом

Авиакомпания Uzbekistan Airways планирует запустить летом 2024 года три дополнительных рейса между Пулково и аэропортами Узбекистана, передает 21 февраля ТАСС. Соответствующими планами поделился с информагентством глава представительства авиаперевозчика в Петербурге Хушнуд Артиков.

"В неделю у нас сейчас 22 рейса, сегодня запустили 22-й, в Наманган. Летом мы планируем добавить еще один рейс на Наманган, а также по одному рейсу на Самарканд и Ургенч, сейчас в эти два города летает по четыре самолета в неделю", — заявил Артиков.

В случае реализации задуманного между Петербургом и аэропортами Узбекистана будет выполняться по 25 рейсов в неделю.

Ранее стало известно о планах Uzbekistan Airways добавить два рейса в неделю из Пулково. Помимо открытого в среду прямого сообщения с Наманганом, с 17 февраля действует еще один рейс в Фергану.

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