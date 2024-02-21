Смольный хочет уравнять зарплаты руководителей муниципалитетов

Комитет территориального развития Петербурга подготовил проект закона об изменении реестра муниципальных должностей. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно законопроекту, из пока действующего закона предлагается убрать нормы о разделении муниципальных образований на три категории. Комитет предлагает сделать для всех равные нормативы денежных окладов. В частности, всем председателям советов зарплату считать по нормативу в 26-28.

Сейчас, в зависимости от того, к МО какой категории относится служащий, такой норматив денежного оклада к нему и применяется. В частности, у председателя совета муниципального образования I категории норматив составляет 24-26, а у председателя совета МО III категории - только 24.

Напомним, ранее 21 февраля Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который позволит правительству города участвовать в организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Муниципалы должны будут только составить списки людей на обучение и отправить их в профильные ведомства.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру