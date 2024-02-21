Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 16:43

Смольный хочет уравнять зарплаты руководителей муниципалитетов

фото ЗакС политика Смольный хочет уравнять зарплаты руководителей муниципалитетов

Комитет территориального развития Петербурга подготовил проект закона об изменении реестра муниципальных должностей. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации. 

Согласно законопроекту, из пока действующего закона предлагается убрать нормы о разделении муниципальных образований на три категории. Комитет предлагает сделать для всех равные нормативы денежных окладов. В частности, всем председателям советов зарплату считать по нормативу в 26-28. 

Сейчас, в зависимости от того, к МО какой категории относится служащий, такой норматив денежного оклада к нему и применяется. В частности, у председателя совета муниципального образования I категории норматив составляет 24-26, а у председателя совета МО III категории - только 24. 

Напомним, ранее 21 февраля Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который позволит правительству города участвовать в организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Муниципалы должны будут только составить списки людей на обучение и отправить их в профильные ведомства. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама