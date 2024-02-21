Две тысячи петербуржцев прошли переквалификацию для работы в ОПК

На VIII Санкт-Петербургском международном форуме труда губернатор Александр Беглов рассказал собравшимся, что две тысячи горожан завершили бесплатное обучение для работы в оборонно-промышленном комплексе. Об этом пишет ТАСС.

"Всего за прошлый год усилиями города и работодателей мы обеспечили 6 тыс. вакансий на предприятиях ОПК", - добавил глава города.

На сегодняшний день занятыми в Петербурге, по данным Беглова, числятся 3,6 млн человек, и это рекордное в истории мегаполиса значение.

Накануне глава комитета Смольного по труду Дмитрий Чернейко заявил, что в совокупности с трудовыми мигрантами в городе работают около 4 млн человек, что в глазах чиновника выглядит беспрецедентным показателем.

Фото: ЗАКС.Ру