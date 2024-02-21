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Новости 17:41

В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене

фото ЗакС политика В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для Н. Мартынова, преследуемого по подозрению в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Как сообщили 21 февраля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, следующие два месяца россиянин проведет под стражей.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Мартынову Н. О.  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 19 апреля 2024 года", — говорится в опубликованном сообщении.

По статье о госизмене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются в связи с секретностью.

В середине февраля стало известно об уголовном деле в отношении жителя Коми, обвиняемого в приготовлении к госизмене.

Фото: ЗАКС.Ру


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