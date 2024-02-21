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Новости 17:59

Петербурженка отсудила рекордную компенсацию за использование персональных данных

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила рекордную компенсацию за использование персональных данных

Жительница Петербурга отсудила рекордную по размерам компенсацию за использование ее персональных данных, рассказали 21 февраля в Роскомнадзоре. Речь идет о 150 тысячах рублей.

По сообщению ведомства, мошенники использовали данные горожанки для получения кредита в размере 11 тысяч рублей. Судебный приказ о взыскании задолженности встревожил пострадавшую. Она попыталась доказать микрофинансовой организации, что не имеет отношения к займу, однако безуспешно.

"Начались проблемы со здоровьем. Она переживала, что арестуют ее счета, что придут коллекторы и будут требовать погашения долга, что мошенники будут выводить и обналичивать деньги с ее карты", — живописали состояние петербурженки в РКН.

Жительница обратилась в созданный по инициативе Роскомнадзора центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. В итоге 1 февраля суд признал кредитные договоры недействительными и назначил жертве мошенников компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

До сих пор максимальная сумма компенсации в аналогичных условиях составляла 50 тысяч рублей.

Ранее в РКН сообщили, что с начала года в интернет утекли полмиллиарда записей о россиянах.

Фото: ЗАКС.Ру


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