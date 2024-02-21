Петербурженка отсудила рекордную компенсацию за использование персональных данных

Жительница Петербурга отсудила рекордную по размерам компенсацию за использование ее персональных данных, рассказали 21 февраля в Роскомнадзоре. Речь идет о 150 тысячах рублей.

По сообщению ведомства, мошенники использовали данные горожанки для получения кредита в размере 11 тысяч рублей. Судебный приказ о взыскании задолженности встревожил пострадавшую. Она попыталась доказать микрофинансовой организации, что не имеет отношения к займу, однако безуспешно.

"Начались проблемы со здоровьем. Она переживала, что арестуют ее счета, что придут коллекторы и будут требовать погашения долга, что мошенники будут выводить и обналичивать деньги с ее карты", — живописали состояние петербурженки в РКН.

Жительница обратилась в созданный по инициативе Роскомнадзора центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. В итоге 1 февраля суд признал кредитные договоры недействительными и назначил жертве мошенников компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

До сих пор максимальная сумма компенсации в аналогичных условиях составляла 50 тысяч рублей.

Ранее в РКН сообщили, что с начала года в интернет утекли полмиллиарда записей о россиянах.

Фото: ЗАКС.Ру