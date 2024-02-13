С начала года в интернет утекли полмиллиарда записей о россиянах

С начала 2024 года в Сеть просочились свыше 500 миллионов записей о россиянах, сообщил 13 февраля ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора. Всего за почти полтора прошедших месяца ведомство насчитала 19 случаев утечек информации.

"С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попали более 510 миллионов записей", — рассказали в РКН.

За весь 2023 год в Сеть попало около 300 миллионов записей о россиянах в ходе 168 утечек. В 2022 году в результате более 140 утечек в интернете всплыли 600 миллионов записей.

В 2021 году РКН начитал четыре крупных утечки информации, результатом которых стало попадание в интернет 2,7 миллиона записей.

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