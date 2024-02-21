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Новости 18:24

Львова-Белова: Почти четверть семей в кризисе не имеет работы

фото ЗакС политика Львова-Белова: Почти четверть семей в кризисе не имеет работы

Немногим менее четверти оказавшихся в состоянии кризиса российских семей оказались в подобном положении из-за отсутствия работы, следует из слов уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ее заявление прозвучало на VIII Петербургском международном форуме труда.

"По опросу регионов, 22-24 % семей, которые находятся в непростом статусе, находятся в нем именно из-за отсутствия возможности нормально работать. Это связано и с зависимостями, и с территориальной недоступностью и возможностью работать", — приводит слова Львовой-Беловой ТАСС.

Омбудсмен отметила, что ряд предложений по поддержке семей в кризисе планируется обсудить в ходе форума. При этом она заявила, что проблема трудоустройства некоторых родителей может быть связана с их желанием получать пособия и не работать.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в России. Согласно приведенным ей данным, не трудоустроены сейчас 3,2 % жителей страны.

Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой


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