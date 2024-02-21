В Петербурге обратили в доход государства активы автодилера "Рольф"

Генпрокуратура добилась национализации активов АО "Рольф", передает объединенная пресс-служба петербургских судов. Решение об этом 21 февраля вынес Московский районный суд. Иск, поданный в середине января, был объяснен нарушениями антикоррупционного законодательства.

В доход государства обратили все акции АО "Рольф", принадлежащие ООО "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех".

Группу компаний "Рольф" основал предприниматель и бывший депутат Госдумы Сергей Петров, с конца 2010-х годов проживающий за пределами России. Он был одним из четырех депутатов, кто не голосовал за присоединение Крыма к РФ и кто регулярно позволял себе критику отечественной политической системы.

В феврале 2022 года с компании-автодилера и ее основателя взыскали в пользу государства 19 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру