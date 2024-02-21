Метрополитен рассчитывает открыть "Сенную площадь" к середине марта

Вестибюль станции метро "Сенная площадь" вновь откроется для пассажиров к середине марта, пообещали в петербургской подземке. Сейчас он закрыт из-за продолжающихся ремонтных работ.

"Закончим к середине марта. То есть до 14 марта у нас план закончить эти работы", — говорит начальник службы тоннельных сооружений Александр Гуречкин на видеозаписи, распространенной пресс-службой метрополитена.

Сейчас на объекте завершены демонтажные работы, выполнена гидроизоляция и залит бетон. Рабочие готовятся приступить к устройству первого ряда ступеней к вестибюлю.

По словам Гуречкина, метрополитен воспользовался закрытием вестибюля для того, чтобы выполнить ряд иных работ, не связанных с ремонтом лестницы. В помещении меняют напольное покрытие и гидроизоляцию, а также монтируют новую линейку турникетов.

"Сенная площадь" была закрыта в декабре прошлого года из-за просадки ступеней. Причиной этого назвали низкое качество выполненных работ, усугубленное агрессивным действием осадков и реагентов.

Фото: ЗАКС.Ру