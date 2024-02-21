В Росавиации озвучили планы по запуску прямых перелетов в 2024 году

В 2024 году Росавиация надеется запустить прямое авиасообщение с пятью странами мира, рассказал 21 февраля глава управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Лев Косинов. Речь идет о Филиппинах, Саудовской Аравии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте.

"У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). <...> Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт", — приводит "Интерфакс" заявление Косинова, сделанное на стратегической сессии Российского союза туриндустрии.

Чиновник также сообщил о планах расширения маршрутной сети в Китай, Индию и Вьетнам.

Ранее замглавы Российского союза туриндустрии Александр Осауленко допустил возможность открытия прямого авиасообщения с приблизительно 10 странами. Он отметил, что сейчас действуют 42 международных направления, в то время как до пандемии коронавируса их насчитывалось 69.

Фото: ЗАКС.Ру