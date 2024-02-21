Депутата ЗакСа Ленобласти Шадаева арестовали по делу о незаконной рубке леса

Октябрьский районный суд Петербурга пошел навстречу следствию и до 19 апреля арестовал депутата областного ЗакСа Дамира Шадаева.

56-летнего уроженца Ленинграда, задержанного накануне, преследуют по делу об организации незаконной рубки леса (ст. 260 УК - ст. 33 УК). С обвинением он не согласен, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет об участке земли в Выборгском районе Ленобласти, который арендовала компания Шадаева (ООО "Луга-лес"). В нарушение запрета рубки на этой территории депутат с сообщниками ее осуществили. Ущерб окружающей среде от криминальных действий оценивается более чем в 6 млн рублей.

Преступление датируется апрелем 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. На месте ценных деревьев впоследствии появилось стрельбище, построенное в интересах арестанта.

Фото: ЗАКС.Ру