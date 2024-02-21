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Новости 19:50

Reuters: ЕС снимет санкции с сооснователя "Яндекса" Воложа

фото ЗакС политика Reuters: ЕС снимет санкции с сооснователя "Яндекса" Воложа

Европейский Союз намерен 15 марта, когда будут в очередной раз продлеваться антироссийские санкции, исключить из санкционного списка сооснователя IT-компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Таким же образом ЕС намерен поступить еще с двумя неназванными россиянами. Ограничительные меры Евросоюза в отношении Воложа были введены в июне 2022 года. Причина состояла в том, что инвесторами и акционерами "Яндекса" были крупные российские госкорпорации. 

В том же 2022 году предприниматель покинул должность гендиректора компании и перестал быть членом совета директоров "Яндекса".

фото: pixabay


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