В Госдуме хотят полностью запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал о подготовке очередного законодательного запрета, касающегося лиц в статусе иностранного агента.

Теперь он и его коллеги, помимо запрета на рекламу иноагентских площадок и рекламы российских компаний у иноагентов, хотят вовсе запретить иноагентам пользоваться социальными сетями. Для Альшевских предлагаемая норма будущего выглядит "базовой вещью".

"Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее", - рассказал депутат о своих планах RTVI.

По мысли авторов, новый запрет прежде всего должен будет ударить по тем людям в статусе иноагента, кто находится в России: они утратят возможность публиковать новые посты.

Фото: ЗАКС.Ру