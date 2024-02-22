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Новости 9:48

Московский суд отправил руководство Всероссийского общества глухих под стражу

фото ЗакС политика Московский суд отправил руководство Всероссийского общества глухих под стражу

Мещанский районный суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все обвиняемые проходят по статье о присвоении или растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По данным следствия, Иванов и другие лица растрачивали средства с помощью отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества. Таким образом, они наносили значительный ущерб организации.

Теперь все обвиняемые останутся под стражей до 8 апреля 2024 года.

Напомним, что во вторник, 20 февраля, стало известно, что правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников центрального аппарата ВОГ. Среди задержанных числятся президент общества Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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