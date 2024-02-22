Московский суд отправил руководство Всероссийского общества глухих под стражу

Мещанский районный суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все обвиняемые проходят по статье о присвоении или растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). По данным следствия, Иванов и другие лица растрачивали средства с помощью отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества. Таким образом, они наносили значительный ущерб организации.

Теперь все обвиняемые останутся под стражей до 8 апреля 2024 года.

Напомним, что во вторник, 20 февраля, стало известно, что правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников центрального аппарата ВОГ. Среди задержанных числятся президент общества Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы