Капитан прогулочного катера выплатил миллион рублей за травму пассажирки

В Петербурге капитан речного катера в принудительном порядке выплатил крупную компенсацию пассажирке, пострадавшей при водной прогулке. Как сообщили 22 февраля в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сумма взыскания составила один миллион рублей.

Ставший причиной разбирательства инцидент произошел еще в сентябре 2021 года. Судно под управлением нетрезвого капитана врезалось в опору Гренадерского моста и затонуло. На борту находились три пассажира, доставать их из воды пришлось сотрудникам МЧС.

Сильнее прочих пострадала одна из пассажирок, которой при ударе об опору выбило зубы. После этого ей пришлось потратиться на протезирование, суд постановил взыскать в ее пользу один миллион рублей.

Владельцу катера сообщили о начале исполнительного производства, деньги были взысканы с одного из банковских счетов. "Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, в кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке", — рассказали в ФССП.

Фото: ЗАКС.Ру