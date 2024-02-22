Попова заявила о стабилизации эпидситуации по ковиду, ОРВИ и гриппу

Эпидемическая ситуация по коронавирусу, ОРВИ и гриппу в России стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА "Новости". В то же время она отметила, что заболеваемость в стране по-прежнему находится на высоком уровне, и потому следует соблюдать необходимые меры профилактики.

"Ситуация стабилизировалась, хотя заболеваемость держится на высоких цифрах. Нужно помнить о рисках, связанных с любой вирусной инфекцией", — высказалась Попова.

Чиновница отметила важность содержания в чистоте лица, рук и используемых человеком предметов. Также она рекомендовала носить медицинскую маску в местах массового скопления людей.

Днем ранее петербургское управление Роспотребнадзора отменило обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях города. Масочный режим длился с конца прошлого года.

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