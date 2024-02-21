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Новости 20:18

В медучреждениях Петербурга отменили масочный режим

фото ЗакС политика В медучреждениях Петербурга отменили масочный режим

Петербургское управление Роспотребнадзора выпустило постановление, отменяющее обязательное ношение масок в медицинских и социальных учреждениях.

Документ, подписанный главным городским санитарным врачом Наталией Башкетовой, вступает в силу с четверга 22 февраля. Масочный режим был вновь введен 20 декабря прошлого года.

В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 больше не несет серьезной угрозы для людей. Несмотря на это, в городе почти четыре года сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и даже одиночных пикетов под предлогом коронавируса.

Фото: ЗАКС.Ру


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