Попова заявила, что ковид больше не несет значимого риска для людей

Коронавирусная инфекция больше не несет ощутимого риска жизни и здоровью людей, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Своими мыслями на этот счет она поделилась, выступая с лекцией на выставке-форуме "Россия" в Москве.

По словам Поповой, специалисты изначально говорили о том, что с течением времени коронавирус приобретет сезонный характер и "перестанет быть таким злым и агрессивным".

"На сегодняшний день значимого риска от этого заболевания для жизни и базового состояния здоровья людей мы не видим", — цитирует чиновницу ТАСС.

Сейчас наблюдается некий рост заболеваемости ковидом, однако его нельзя считать значительным, отметила Попова. По ее словам, целый ряд противоэпидемических мероприятий нельзя считать актуальными. Что же касается ношения медицинских масок, то использовать их предлагается "тем, кому это нужно".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что рост заболеваемости ковидом за прошедшую неделю составил в стране 7 %.

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