"Ъ": Минтранс намерен обязать перевозчиков передавать личные данные пассажиров

Министерство транспорта подготовило проект приказа о передаче в единую базу данных пассажиров их персональных данных, сообщил 22 февраля "Коммерсантъ". Речь идет, в том числе, о номерах телефонов, банковских картах, IP-адресах и другой информации.

Приказ должен будет вступить в силу с 1 сентября. Под его действие подпадут перевозчики на воздушном, водном, железнодорожном и автотранспорте при междугородном и международном сообщении.

Оператором единой информационной системы выступает ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", сейчас он собирает паспортные данные пассажиров вкупе с датой поездки и ее маршрутом. Проект приказа ведомства расширяет список собираемых данных. Предполагается, что с осени в нее начнут заносить номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о билете и об учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, IP-адреса и сведения о банковских картах, с которых оплачивалась поездка.

Полученные сведения будут храниться в течение семи лет с момента их передачи.

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Фото: ЗАКС.Ру