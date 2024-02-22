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В Думе предложили пожизненно предоставлять многодетным семьям дома на безвозмездной основе

фото ЗакС политика В Думе предложили пожизненно предоставлять многодетным семьям дома на безвозмездной основе

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину запустить в России федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов пожизненно и на безвозмездной основе, передает 22 февраля RT. По мысли парламентария, это позволило бы стимулировать рождаемость в стране.

Суть предложенной программы "Семейный дом" сводится к строительству жилых домов с последующей их передачей многодетным семьям в безвозмездное пользование вплоть до смерти обоих родителей. В случае, если кто-то из их детей также создаст многодетную семью и останется жить в доме, условия программы могут распространиться на него.

В обоснование актуальности своего предложения Лантратова сослалась на исследование Российского государственного социального университета, согласно которому 45 % российских семей отказываются от деторождения из-за плохих жилищных условий.

Ранее Лантратова предлагала провести в школах 24 февраля День начала СВО.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"


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