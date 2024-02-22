За три года муниципалы МО "Понтонный" не составили ни одного протокола об АП

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки в МО "Понтонный" за период с 2021 года по конец 2023 года. КСП посещала муниципалитет в декабре 2023 года. Среди замечаний: нарушение бюджетно-финансового законодательства, проблемы с бухгалтерским учетом и неправильное распоряжение муниципальной собственностью. Больше всего замечаний — к закупкам муниципалов.

КСП обнаружила, что местная администрация осуществляла некоторым сотрудникам выплаты, не предусмотренные законом, и надбавки к окладам выше установленных нормативов. Все это привело к избыточным расходам муниципального бюджета. За казенным имуществом тоже следили неудовлетворительно. В ходе проверки выяснилось, что более 500 объектов благоустройства были без инвентарных номеров.

В закупках муниципалитета сотрудники Контрольно-счетной палаты нашли нарушения в определении максимальных цен контракта. Еще МО "Понтонный" на протяжении трех лет не публиковал планы-графики закупок. Также муниципалы приняли и оплатили контракт на организацию экскурсий для жителей, однако поездки так и не состоялись. Это также негативно сказалось на местном бюджете.

Также КСП сообщила о нецелевом расходовании средств, в частности, контрактах по обслуживанию детских площадок, которые находятся за пределами МО. Еще за три года местные муниципалы не составили ни одного административного протокола — там не определили должностных лиц, ответственных за составление протоколов об АП.

Ранее в Контрольно-счетной палате Петербурга рассказали о результатах проверки в МО "Ломоносов".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру