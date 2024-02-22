Пулково автоматизировало проверку документов на внутренних рейсах

Аэропорт Пулково сообщил 22 февраля о внедрении полностью импортозамещенной автоматизированной системы проверки документов у пассажиров на внутренних рейсах. Как ожидается, это позволит на четверть сократить время на обслуживание перед посадкой.

Турникеты eGate расположены в зоне вылета российских авиалиний. Пассажиры могут самостоятельно пройти на посадку, приложив к устройствам посадочные талоны или же отсканировав QR-код на телефоне. Сейчас турникетами оборудованы два выхода на посадку, к концу года планируется установить их у всех гейтов в зале вылета внутренних рейсов.

"По нашим оценкам, время на обслуживание всех пассажиров, ожидающих посадки, сократится на четверть", — отметил глава по наземному обслуживанию оператора Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Павел Кушниренко.

Ранее стало известно о планах запуска летом трех дополнительных рейсов между Петербургом и аэропортами Узбекистана.

Фото: Аэропорт Пулково / Telegram