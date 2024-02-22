Петербуржец получил условный срок за избиение полицейских

Дзержинский районный суд поставил точку в разбирательстве по делу о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, за драку с двумя гаишниками Ивану Геращенко назначили условный срок.

Как установил суд, конфликт между Геращенко и двумя сотрудниками ГИБДД случился вечером 30 сентября прошлого года у дома № 2 лит. В по набережной канала Грибоедова. Сотрудники попросили его предъявить водительское удостоверение и документы на машину, которой управлял петербуржец, а также выйти из-за руля для составления протокола из-за выезда на встречную полосу.

В ответ водитель применил силу к обоим правоохранителям, ударив одного в голову, в колено и по руке, а второму причинив легкую травму в виде ушиба правого лучезапястного сустава на руке.

Свою вину Геращенко признал. Суд назначил ему три года условного срока с испытательным сроком длительностью один год.

Фото: ЗАКС.Ру