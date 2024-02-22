Комтранс не поддержал отмену платной парковки по выходным

Предложение сделать свободной парковку в платной зоне по выходным и праздничным дням не нашло сочувствия у петербургского комитета по транспорту, передает 22 февраля "Коммерсантъ". Соответствующая идея была озвучена на заседании рабочей группы при постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

Авторы инициативы ссылались на пример Москвы, где существует подобная практика. Замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков на это возразил, заявив, что в Петербурге наблюдается отличная от столицы транспортная ситуация. По его словам, если там по субботам и воскресеньям жители стремятся прочь из центра города, то в Петербурге, наоборот, едут в центральные районы. Введение бесплатной парковки по выходным приведет лишь к заполнению машино-мест, предположил он.

Равным образом в комтрансе выступили против предложения сократить оплачиваемый период в зоне платной парковки суммарно на два часа в сутки. Сейчас водители должны платить с 08:00 до 20:00, суть идеи сводилась к установлению платного периода в промежутке между 08:30 и 18:30.

Чиновники заявили, что на период с 18:30 до 20:00 в Петербурге приходится час пик, и потому существующая схема представляется им отвечающей потребностям города. В то же время они пообещали продолжить мониторинг зоны платной парковки в течение 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру