Scally Milano получил предупреждение Смольнинского суда из-за песни

Смольнинский районный суд ограничился предупреждением при рассмотрении административного дела в отношении рэпера Даниила Дмитриева, более известного как Scally Milano. Причиной разбирательства стало исполнение музыкантом песни "Секс. Деньги. Наркотики", в чем заподозрили факт пропаганды наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Композицию рэпер исполнил на концерте в "Гигант Холле", состоявшемся в апреле прошлого года. Экспертиза обнаружила в тексте пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.

Представитель Дмитриева подал ходатайство с рассказом об искреннем раскаянии музыканта в своем поведении. В частности, рэпер опубликовал в своем канале обещание убрать упоминания наркотиков из своих композиций и призвал коллег последовать его примеру.

"Данные действия исполнителя — первый подобный прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации", — передает слова представителя Scally Milano объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд счел возможным ограничиться предупреждением в отношении исполнителя.

Песня "Секс. Деньги. Наркотики" не впервые попадает в поле зрения суда. В минувшем октябре Невский суд оштрафовал Scally Milano на 10 тысяч рублей за исполнение двух песен, одной из которых оказалась она.

Фото: Scally Milano / YouTube