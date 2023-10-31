В Петербурге из-за содержания песен оштрафовали рэпера Scally Milano

Невский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей рэперу Даниилу Дмитриеву, выступающему под сценическим псевдонимом Scally Milano. Протокол на него был оформлен из-за пропаганды употребления наркотиков (ч.1.1 ст.6.13 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что признаки пропаганды наркотиков содержатся в произведениях Дмитриева под названиями "Гнида" и "Секс Деньги Наркотики".

Рэпер признал вину, раскаялся и удалил из публичного доступа оба трека. Ранее к содержанию его песен возникали претензии у главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Весной его петербургский концерт сорвали полицейские.

фото: Scally Milano / YouTube