Всеволожская прокуратура начала проверку из-за травмирования ребенка на тренировке

Инцидент с травмированием несовершеннолетнего на тренировке стал причиной организации проверки, рассказали 22 февраля в прокуратуре Ленинградской области. В обстоятельствах произошедшего разбирается Всеволожская городская прокуратура.

Мальчик 2014 года рождения посещал секцию по единоборствам в клубе "Ника +". В минувшую среду при тренировке он наступил на оконную штору. Плохо закрепленный карниз не выдержал и упал ребенку на голову, в результате чего тот получил перелом теменной кости.

"Мальчик доставлен в Ленинградскую областную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", — рассказали в надзорном ведомстве.

Результаты проверки и состояние ребенка находятся на контроле прокуратуры Всеволожска.

Ранее стало известно о госпитализации трехлетней девочки после травмирования в батутном центре на территории Колпино. Интерес к происшествию проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру