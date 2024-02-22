Милонов выступил против запрета иноагентам пользоваться соцсетями

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов скептически отнесся к предложению запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями. Парламентарий выразил мнение, что существующий порядок ведения деятельности иноагентами не нуждается в корректировках.

По мнению Милонова, существующий порядок призван "выявлять и обозначать агентов иностранного влияния", зависимых от зарубежных правительств. Система справляется с подобными задачами и в нынешнем своем виде, считает он.

"Существующий порядок вполне справляется с этой задачей. В конце концов, если запретить иноагентам пользоваться соцсетями и интернетом, то кого будут выводить на чистую воду Вован и Лексус?" — приводит слова парламентария Infox.ru.

Предложение, о котором распространялся Милонов, в настоящее время не оформлено в законодательную инициативу. Накануне подобную идею озвучил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Фото: ЗАКС.Ру