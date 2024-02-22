Правительство РФ предложило увеличить количество часов истории в школах

Минпросвещения России предложило увеличить количество часов истории в школах и уменьшить количество часов обществознания, об этом 22 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на ведомство.

В общей сложности увеличить количество часов по истории хотят на 136, то есть до 476 часов. Для 5-8 классов хотят сделать 3 часа истории в неделю, а для 9-х два часа. Сейчас в школах рекомендация тратить на историю в год 340 часов.

Обществознание при этом предлагают изучать в школах всего 34 часа в год и только начиная с 9 класса. Сейчас в школах на обществознание выделено 136 часов для классов с 6 по 9.

Фото: ЗАКС.Ру