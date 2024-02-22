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Новости 19:33

Мать Навального* сообщила, что ей показали тело сына

фото ЗакС политика Мать Навального* сообщила, что ей показали тело сына

Матери политика Алексея Навального* показали тело сына в морге Салехарда, рассказал 22 февраля "Коммерсантъ" со ссылкой на записанное ей видеообращение. Также сообщается, что она подписала медицинское заключение о смерти.

Людмила Навальная заявила, что после подписания документа ей должны были выдать тело сына, однако этого не произошло. Согласно рассказу матери оппозиционера, его хотят похоронить тайно, в то время как она выступает против этого.

Соратница Навального Кира Ярмыш** распространила вечером в четверг сообщение о том, что в медзаключении говорится о естественной причине смерти политика. "В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти — естественные", — написала она в соцсетях.

О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Согласно официальному заявлению, политику стало плохо после прогулки, вызванная бригада скорой помощи не смогла его реанимировать.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов

**Минюст внес Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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