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Новости 20:22

Дрозденко пообещал Ленобласти полтысячи новых автобусов

фото ЗакС политика Дрозденко пообещал Ленобласти полтысячи новых автобусов

Ленинградская область рассчитывает вывести в 2025 году половину тысячи новых автобусов, сообщил 22 февраля в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Обещание было сделано в связи с запуском на линии 70 новых автобусов в трех районах области.

"К началу следующего года новых автобусов будет уже 500 — реализуем транспортную реформу", — написал Дрозденко.

Транспорт будет работать в Гатчинском, Приозерском и Тосненском районах. Как уточнили в администрации области, автобусы с 45 посадочными местами каждый будут работать на маршрутах №№ 18, 18а, 100, 610, 631, 859.

В начале января региональный комитет по транспорту делился планами заменить в течение года 450 автобусов. Из сообщения следовало, что техника должна будет обслуживать 90 межрегиональных и межмуниципальных маршрутов.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram


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