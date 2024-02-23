В МВФ удивились росту российской экономики на фоне санкций

Россия смогла продемонстрировать рост экономики в условиях международных санкций, об этом 22 февраля писали "РИА Новости" со ссылкой на слова главы департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

По ее словам, Россия смогла удивить своим ростом экономики, несмотря на введеные в отношении страны санкции.

"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", – сказала Козак.

При этом МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году – до 2,6%. Показатель увеличился на 1,5% по сравнению с оценкой на 2023 год.

Напомним, что президент США Джо Байден подтвердил Юлии и Дарье Навальным, что в отношении России будет введен новый пакет санкций.

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.