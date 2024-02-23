Жена и дочь Навального встретились с президентом США Джо Байденом

Жена политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) Юлия и его дочь Дарья встретились с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, об этом 22 февраля писали "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент США подтвердил Юлии и Дарье Навальным, что в отношении России будет введена новая порция санкций после смерти Алексея.

Напомним, что тем временем в Салехарде матери политика Алексея Навального показали тело сына. О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Согласно официальному заявлению, политику стало плохо после прогулки, вызванная бригада скорой помощи не смогла его реанимировать.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру