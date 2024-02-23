Оперативники проверяют аэропорт Пулково после сообщения с угрозой взрыва

Аэропорт "Пулково" в Петербурге несколько часов проверяют после анонимного сообщения с угрозой взрыва, об этом 23 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Как уточнили в аэропорту, на работу Пулково проверка не повлияет. Информация об угрозе безопасности поступила незадолго до полудня.

Сейчас в аэропорту проводятся оперативные мероприятия без эвакуации пассажиров. Также работа оперативников не должна повлиять на расписание вылета и прилета самолетов.

В Пулково добавили, что аэропорт работает в штатной режиме.

Напомним, что в конце января у пассажира в московском аэропорту Шереметьево в ручной клади нашли гранату.

Фото: ЗАКС.Ру