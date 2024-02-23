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Новости 14:23

Беглов и Бельский возложили цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду"

фото ЗакС политика Беглов и Бельский возложили цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду"

В Петербурге к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" возложили цветы в День защитника Отечества, об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

К торжественной церемонии возложения цветов на площади Восстания присоединились губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев, представители ВМФ, Государственной Думы и многие другие.

Кроме этого, в городе проходят памятные акции в День защитника Отечества. Например, в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт для военнослужащих и семей участников СВО. 

Празднование 23 февраля закончится артиллерийским салютом от стен Петропавловской крепости.

Напомним, что Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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