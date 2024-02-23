Матвиенко подарила Путину перчатки на 23 февраля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала подарок президенту России Владимиру Путину в честь Дня защитника Отечества, об этом 23 февраля написал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Подарки Матвиенко положила в подарочную упаковку, в которой лежали две пары шерстяных перчаток разного цвета, а также пара тактических перчаток в цвете "милитари" с защитными вставками.

Также журналист напомнил, что подарить перчатки Валентина Матвиенко пообещала Путину еще 26 января в Петербурге, когда президент дал старт строительству ледокола "Ленинград". Тогда Матвиенко пояснила, что здоровье президента это и здоровье всей страны.

Фото: ЗАКС.Ру