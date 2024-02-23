Компания из Петербурга вошла в 13-й пакет санкций ЕС

Петербургская компания вошла в новый 13-й санкционный список Европейского Союза, об этом 23 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт дипслужбы ЕС.

Всего в новый список вошли 27 предприятий. Среди них – АО "Ленинградские Лазерные Системы". Компания была зарегистрирована в 2016 году и занимается торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием оптом.

Помимо петербургского предприятия и еще 16 российских компаний, в перечень вошли компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Турции и Сербии. По мнению европейских властей, все они имеют связи с военно-промышленным комплексом России.

Напомним, что в Международном валютном фонде удивились тому, что Россия смогла продемонстрировать рост экономики в условиях международных санкций.

Фото: unsplash.ru