США ввели санкции в отношении оператора платежной системы "Мир"

Минфин США, вслед за Евросоюзом, огласил новый санкционный список людей и компаний, об этом 23 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт ведомства.

Новые санкции ввели в общей сложности против 93 компаний, из которых 63 – российские. Также в санкционный список попали компании из Китая, ОАЭ, Кыргызстана, Турции, Южной Кореи и Индии.

Среди российских компаний санкции коснулись Национальной системы платежных карт, которая является оператором системы "Мир", банк "Авангард" и банк "Мечел". Среди всех компаний есть и компании из Петербурга.

Среди физических лиц в санкционном списке числятся Борис Грызлов и Ахмед Дудаев.

Напомним, что петербургская компания АО "Ленинградские Лазерные Системы" вошла в новый 13-й санкционный список Европейского Союза.

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