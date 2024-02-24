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Новости 10:56

Беглов и Бельский высказались относительно второй годовщины начала СВО

фото ЗакС политика Беглов и Бельский высказались относительно второй годовщины начала СВО

Вторая годовщина начала специальной военной операции сподвигла губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Александра Бельского к высказываниям на этот счет. В своем заявлении первый сосредоточился на прошедших за это время изменениях, а второй выразил уверенность в победе России.

"Два года прошло с тех пор, как началась специальная военная операция. С этим этапом так или иначе связан огромный пласт жизни Петербурга. Мы поддерживаем семьи, ждущие возвращения своих близких, которые защищают Родину", — говорится в посте, опубликованном утром 24 февраля в соцсетях Беглова.

Градоначальник упомянул участие Петербурга в восстановлении Мариуполя, выполнение городскими предприятиями заказов оборонно-промышленного комплекса, работу врачей и волонтеров.

В свою очередь, Бельский назвал решение о начале СВО "непростым, но единственно верным". Спикер отметил случившееся в 2022 году присоединение к России новых территорий и выразил убежденность в том, что теперь жизнь "меняется к лучшему".

"Мы единой великой страной идем вперед. Уверен, правда и справедливость восторжествуют. Мы обязательно победим", — высказался Бельский в своем Telegram-канале.

Днем ранее Беглов и Бельский совместно поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества.

Фото: ЗАКС.Ру


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